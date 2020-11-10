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  3. 10 Kasım 2020 17:00

''Kıyafetlerini kendi çizerdi'' (Atatürk'ün terzisinin torunu anlattı)

Video Galeri
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Video Galeri
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Video Galeri
Kontrol noktasından silahla geçerken video çeken Suriyeli yakalandı
Kontrol noktasından silahla geçerken video çeken Suriyeli yakalandı
Video Galeri
Formula 1'de Atatürk'e saygı sürüşü
Formula 1'de Atatürk'e saygı sürüşü
Video Galeri
Bu da koronavirüs halayı! Skandal görüntüler...
Bu da koronavirüs halayı! Skandal görüntüler...
Video Galeri
İstanbul'daki kimyasal atık skandalının sorumlusu bulundu
İstanbul'daki kimyasal atık skandalının sorumlusu bulundu
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