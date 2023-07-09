  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti

Kıyıköy'de denizde hortum dehşeti

Güncelleme:

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde hortum çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı
Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var
Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü!
Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı
Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
Özkan Uğur hayatını kaybetti
İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı
18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu