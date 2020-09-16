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  3. 16 Eylül 2020 11:25

Kız arkadaşını dövüp balkondan atmaya kalkıştı!

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde evine girip darbettiği kız arkadaşını 9.kattaki dairenin balkonundan sarkıtan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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