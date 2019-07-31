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  3. 31 Temmuz 2019 23:30

Kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını tabanca ile öldüren şahıs, kaçtığı otomobille birlikte Kırşehir’de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Özkan O. (36), yaklaşık 4 aydır görüştüğü Gülay Ş. (27) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Özkan O., yanında...

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