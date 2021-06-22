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Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı

Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 365 yaşındaki bir genç kalçasından yaralandı.

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