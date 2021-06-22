Anasayfa Video Galeriler Gündem Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı Kız arkadaşıyla yürürken dehşeti yaşadı 22 Haziran 2021 Salı Saat: 11:00 Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan 365 yaşındaki bir genç kalçasından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d198b445b70e1cf752e267" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölmeden önce bıraktığı not kahretti Korkutan depremin sesi ortaya çıktı Turizm kenti Antalya'ya Rus turist akını başladı 40 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırıldı Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e çok sert sözler Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi Yer: Diyarbakır... Tartıştığı kişi silah çekince 7'inci kattan atladı Kartal depremi sonrası korkutan sözler: ''50 bin bina çökebilir''