  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Şubat 2020 14:15

Kız çocukları çete kurup, dehşet saçtı ! Kan donduran görüntüler

Denizli'de yaşları 18'den küçük 3 kızın, iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler izleyenleri dehşe düşürdü.

Video Galeri
Mühürlü inşaatı denetlemek isteyen İBB yetkililerine polis engeli
Mühürlü inşaatı denetlemek isteyen İBB yetkililerine polis engeli
Video Galeri
Bakanlıktan bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt
Bakanlıktan bekçilerle ilgili eleştirilere videolu yanıt
Video Galeri
İzmir'de iğrenç görüntü! Damacanaya idrarını yapan sucu kamerada
İzmir'de iğrenç görüntü! Damacanaya idrarını yapan sucu kamerada
Video Galeri
Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
Video Galeri
İHA muhabiri ölümden döndü!
İHA muhabiri ölümden döndü!
Video Galeri
Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'daki tren kazası güvenlik kamerasında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM