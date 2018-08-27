Kız kaçırma gerginliği kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı
27 Ağustos 2018 09:35
Kız kaçırma gerginliği kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, olay, akşam 22.00 saatlerinde, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.’yu kaçırdı. K.O’nun ağabeyi İsa O., Aşkarbeyli Mahallesi’ne giderek, tartıştığı...