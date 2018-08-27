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  3. 27 Ağustos 2018 09:35

Kız kaçırma gerginliği kanlı bitti: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, olay, akşam 22.00 saatlerinde, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., bir süre önce evlenmek için K.O.’yu kaçırdı. K.O’nun ağabeyi İsa O., Aşkarbeyli Mahallesi’ne giderek, tartıştığı...

Bilgin Pro
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