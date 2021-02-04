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  3. 04 Şubat 2021 21:20

Kız kaçırma meselesi! Kenti savaş alanına çevirdiler

Şanlıurfa’da kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile arasında çıkan kavga kenti adeta savaş alanına çevirirken 40 kişi gözaltına alındı.

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