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  3. 07 Mart 2020 12:00

Kız kardeşi, Nuray Sayarı'ya öfke saçtı!

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldığını itiraf edip skandal itiraflara imza atmıştı. Sayarı'nın kardeşi Müzeyyen Uman, Nuray Sayarı'ya demediğini bırakmadı.

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