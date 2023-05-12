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  4. Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Kız Kulesi, ışık ve lazer şovuyla ziyarete açıldı.

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