Anasayfa Video Galeriler Gündem Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı 12 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09:50 Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Kız Kulesi, ışık ve lazer şovuyla ziyarete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645de1b28a04a11aa364e3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı 13 araç bir birine girdi, 7 kişi öldü, bir kişi ambulansı kaçırırken yakalandı! İzmir'de dehşet gecesi! Ölü ve yaralılar var! Kılıçdaroğlu ''ilk yapacağımız iş'' diyerek duyurdu İtalya'da büyük patlama! Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor Muharrem İnce adaylıktan çekildi