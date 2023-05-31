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Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ne ücretsiz ziyaretlerin son günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bilet satış gişesinde metrelerce kuyruk oluştu.

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