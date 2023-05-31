Anasayfa Video Galeriler Gündem Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 17:20 İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ne ücretsiz ziyaretlerin son günü olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bilet satış gişesinde metrelerce kuyruk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647757a9b970d856394bdda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı Ece Ronay tek celsede boşandı Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi