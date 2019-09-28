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  3. 28 Eylül 2019 16:50

Kız öğrenci 5 kişi tarafından dövüldü

İzmir'de bir kız öğrenci, yaşıtları tarafından dövüldü. Dövülen kız fenalaşarak yere yığıldı. Karnını tutup aksayan genç kızı etraftaki vatandaşlar farkederek olay yerinden götürdü.

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