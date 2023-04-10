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Kız öğrencileri kimyasal gazla zehirlediler

İran’da Sakkız şehrinde bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi. Halk sokağa döküldü.

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