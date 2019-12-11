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  3. 11 Aralık 2019 14:45

Kız yurdunu ayağa kaldıran esrarengiz olay

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarını tırmaladığı iddiası yurdu ayağa kaldırdı.

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