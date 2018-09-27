Kız yurdunun yemekhanesinin çatısında yangın çıktı
27 Eylül 2018 20:15
Kız yurdunun yemekhanesinin çatısında yangın çıktı
Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan kız yurdunun çatısında çıkan yangında çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi. Yangın, bir kız yurdunun yemekhanesinin bulunduğu binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasının ardından binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay...