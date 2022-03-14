Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 14:05 Bursa’da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f218043479671a2070717" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı Cübbeli Ahmet'ten Serdar Tuncer'e: ''Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul'' İstanbul'daki lüks oteldeki şüpheli ölümde, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi! CHP'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna dikkat çeken yanıt Yine Bülent Serttaş ve yine Oryantal Didem... Bu sefer gözünü ayırmadı Ukrayna'dan sıcak görüntüler: Rusya, uçak fabrikasını bombaladı