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Kızağı arabaya bağlayıp, kar ve buzu eğlenceye çevirdiler

Bursa’da gençler; araç arkalarına iple bağladıkları kızakla şehir içinde kayarak dolaştı.

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