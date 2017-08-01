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  3. 01 Ağustos 2017 00:15

Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü

Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
Çaldıranda sel
Çaldıranda sel
Video Galeri
Pence Gürcistanda
Pence Gürcistanda
Video Galeri
Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Video Galeri
Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
Video Galeri
Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
Video Galeri
DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
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