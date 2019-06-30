Kızgın demir ile yaptığı akıllara durgunluk veren cinsten
30 Haziran 2019 11:45
Kızgın demir ile yaptığı akıllara durgunluk veren cinsten
Yıllar önce arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine erime aşamasına gelen kızgın demiri yalayan 64 yaşındaki İlhan Kınay, yaptığı gösteride 900 derecede kızdırılan demiri yalayıp ardından yanık sesiyle türkü söyledi. Kınay, bu becerisini şov programlarına dönüştürerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyor. Şu ana kadar çok sayıda kızgın demiri yalayarak gösteri yaptığını ve hiç acı...