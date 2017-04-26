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  3. 26 Nisan 2017 13:50

Kızı TEOGa giren babanın inşaat isyanı

Esneyurt’ta bir ortaokulda yapılan TEOG sınavı boyunca, karşıdaki inşaatın çalışmalarını sürdürmesi velileri kızdırdı.

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Ünlü oyuncu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi
Ünlü oyuncu Selim Erdoğan adliyeye sevk edildi
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Bursalı bıçakçının yaptığı Diriliş kılıç ve baltaları yok satıyor
Bursalı bıçakçının yaptığı Diriliş kılıç ve baltaları yok satıyor
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SOLOTÜRKün kabin içi görüntüleri nefes kesti
SOLOTÜRKün kabin içi görüntüleri nefes kesti
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Sarıyer'de değnekçiler vatandaşa saldırdı
Sarıyer'de değnekçiler vatandaşa saldırdı
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Sosyal medyanın yıldızı oldu
6 yaşındaki minik, sosyal medyanın yıldızı oldu
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Dikili - Midilli feribot seferleri başladı
Dikili - Midilli feribot seferleri başladı