Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 15:25 Güncelleme: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:25 Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Dizi, 30 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eac6d4757202caa00a30f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti İstanbul'da trafik magandalarından ''korna çaldın'' dayağı kamerada Mucit çiftçinin mühendis kıskandıran icadı Jandarma'ya yakalandı Bu Murat 124 bildiğiniz Murat 124'ler gibi değil... Afrika'da tren faciası: Çok sayıda yaralı var Bingöl'ün Yayladere ilçesi Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor Yeni bir istilacımız daha oldu: Kuzey Kore'den İzmir'e kadar gelmiş 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Bursa'da servis kazası: 8'i çocuk, 11 yaralı