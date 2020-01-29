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  3. 29 Ocak 2020 23:55

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan skandal savunma !

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendisine gelen eleştiriler sonrası katıldığı bir canlı yayında tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

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