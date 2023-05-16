Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness'' Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness'' 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 08:00 Güncelleme: 16 Mayıs 2023 Salı 08:00 14 Mayıs seçimlerine sadece 2 gün kala istifa eden Kızılay'ın eski Genel Başkanı Kerem Kınık seçimlerin ardından "Bye Bye Happiness" adlı şarkıyla "Bye bye yarışmayan adam…" paylaşımını yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64630de48070f5302066b6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştu Meclise giren Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama Devlet hastanesinde yangın paniği YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da