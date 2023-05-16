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Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness''

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14 Mayıs seçimlerine sadece 2 gün kala istifa eden Kızılay'ın eski Genel Başkanı Kerem Kınık seçimlerin ardından "Bye Bye Happiness" adlı şarkıyla "Bye bye yarışmayan adam…" paylaşımını yaptı.

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