Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, eleştirilere yanıt verdi. Kınık, ''Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse, ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden kötü niyetlidir'' ifadelerini...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fbc031b9d48665096043c3" allowfullscreen></iframe>