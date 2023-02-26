  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu

Kızılay Genel Başkanı Kınık, çadır satışını böyle savundu

Güncelleme:

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, eleştirilere yanıt verdi. Kınık, ''Kızılay Çadır&Tekstil AŞ, gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse, ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD'a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap Derneği ve Türk Kızılay işbirliği ahlaki, akılcı ve yasaldır. Aksini iddia eden kötü niyetlidir'' ifadelerini...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Koca duyurdu: ''Tüm Türkiye'de o binalar tahliye edilecek!''
Erdoğan’a çok sert Kızılay göndermesi: ''Sahi sen ne diyordun ?''
İstanbul'da Kızılay'ı protesto eden gruba polis müdahalesi
''Ormanın hayaleti'' karla kaplı arazide görüntülendi
Enkaz kalktı, genç çifte ulaşılamadı
Filmleri aratmayan görüntüler! 2 bin çete üyesi dev hapishaneye nakledildi
Akaryakıt istasyonunu alevler sardı! Korku dolu anlar
Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!
Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia