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  3. 03 Şubat 2020 14:10

Kızılay protestosunda 16 gözaltı

Ankara’da Ensar Vakfı’na para aktarma aracı olarak kullanılan Kızılay’ı protesto etmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Olaylarda 16 kişiyi gözaltına alındı.

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