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Kızılay'ın maaşlarıyla ilgili dudak uçuklatan iddia

Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçükali katıldığı canlı yayında "Kızılay'ın içi boşaltıldı. Geçen sene Kızılay'ın bütçesinden yöneticilere giden para 25 milyon TL" dedi.

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