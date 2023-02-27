Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızılay'ın maaşlarıyla ilgili dudak uçuklatan iddia Kızılay'ın maaşlarıyla ilgili dudak uçuklatan iddia 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 14:40 Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçükali katıldığı canlı yayında "Kızılay'ın içi boşaltıldı. Geçen sene Kızılay'ın bütçesinden yöneticilere giden para 25 milyon TL" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc96a53f379909177ee7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan helallik ve 1 yıl süre istedi Depremin 21'inci gününde mucize: Enkazdan böyle çıktı! Malatya'daki 5.6'lık deprem anı kamerada Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti