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  3. 18 Ağustos 2020 14:40

Kızılçam ormanı, kömür deposuna döndü!

Adana’nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan kızılçam orman yangınından geriye asırlık binlerce kızılçam ağacının külleri kaldı.

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