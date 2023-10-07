Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 10:20 Ekranların her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne son zamanlarda sayısı artan "Atatürk düşmanı hoca tayfası"nın suratına tokat gibi vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652106bc0044ed445c69ace3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı! Hainlere darbe üstüne darbe! 14 hain daha öldürüldü Neslican Tay’ın annesi anlattı İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu Bunlar taksici değil, bunlar sarı yüzsüz! Kan donduran şiddet kamerada! Yakalayıp yakalayıp dövdü!