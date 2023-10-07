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Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne

Ekranların her bölümü ile olay olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne son zamanlarda sayısı artan "Atatürk düşmanı hoca tayfası"nın suratına tokat gibi vurdu.

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