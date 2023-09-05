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Kızılcık Şerbeti'nden ilk fragman geldi!

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İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu öncesinde ilk fragman izleyici karşısına çıktı.

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