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  4. KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi

KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi

BAYKAR Teknoloji tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, ''KIZILELMA PT-3'' gece taksi testlerini de başarıyla gerçekleştirerek kabiliyetini artırdı.

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