Anasayfa Video Galeriler Gündem KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 16:46 BAYKAR Teknoloji tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, ''KIZILELMA PT-3'' gece taksi testlerini de başarıyla gerçekleştirerek kabiliyetini artırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cdd8c9d91c522e2f099733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu Terör gazisi, mikroişlemcili protezle normal hayatına geri döndü Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği kaza kamerada İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var Devlet hastanesinde ''ilaç'' skandalı: 2'si doktor 19 gözaltı Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü