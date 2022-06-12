Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:25 Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son yağışlarla görülen ve endişeye yol açan yoğun 'kızıl' rengin nedeni belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a64bb512d89f3b0f3501b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada HDP milletvekilinden polise yumruk!