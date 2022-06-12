Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü

Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son yağışlarla görülen ve endişeye yol açan yoğun 'kızıl' rengin nedeni belli oldu.

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