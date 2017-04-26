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  3. 26 Nisan 2017 20:20

Kızıltepede sınır karakollarına havanlı saldırı: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın 3 karakola YPG’li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırılarda 3 asker yaralandı.

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