  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2017 12:15

Kızına yurt çıkmaması meslek sahibi yaptı

Üniversiteyi kazanan kızına yurt çıkmaması üzerine Gaziantep'e yerleşen Nurgül Çetin, kızını okutabilmek için öğrendiği bakırcılık mesleği ile hayata yeni bir başlangıç yaptı.

Video Galeri
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Video Galeri
Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
Bitliste 350 kilo EYP imha edildi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Video Galeri
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Video Galeri
Çöpten tarih çıktı
Çöpten tarih çıktı
Video Galeri
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor