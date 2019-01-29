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  3. 29 Ocak 2019 13:09

Kızını böyle kaçırdı ! Şok görüntüler...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velayeti eşinde olan kızını kaçıran baba, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini araçla sürükleyip yoluna devam etti.

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