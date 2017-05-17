CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ !
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  3. 17 Mayıs 2017 22:15

Kızını rehin aldı, polise ateş edip kaçtı

Konya’da av tüfeğiyle kızını rehin alan ve peşinden giden polis ekiplerine ateş açan şahıs, arazi yolunda aracını durdurarak yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından polise teslim oldu.

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1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi
1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi
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Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada
Suriyeliler ile Türk vatandaşlarının kavgası kamerada
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TSK terör örgütüne göz açtırmıyor
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Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
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Engelli vatandaşlar özgürlüğe olta attı
Engelli vatandaşlar özgürlüğe olta attı
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Elazığdaki otobüs kazasını anlatan fotoğraf
Elazığdaki otobüs kazasını anlatan fotoğraf