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1 MAYIS KUTLAMASINA GİDEN MİNİBÜS DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 01 Mayıs 2019 10:19

Kızıyla sokakta yürüyen kadın bir anda hayatının şokunu yaşadı

Mersin'de kızıyla sokakta yürüyen bir kadının, kapkaç yoluyla telefonunu çalan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

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