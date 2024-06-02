Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızlar kapıştı, erkekler izledi... Kızlar kapıştı, erkekler izledi... 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 22:15 Elazığ’da bir grup kız bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665cc4dfa1a922f38104ac63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti Diyarbakır'da kahreden yangın... Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi