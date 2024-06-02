Kızlar kapıştı, erkekler izledi...

Elazığ’da bir grup kız bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. O sırada bir erkek grubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.

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