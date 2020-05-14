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  3. 14 Mayıs 2020 12:00

''Kızların resimlerini de görüyoruz'' diyen dekan Orhan Acar istifa etti!

Kamera kaydını unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dediği anlar gündeme bomba gibi düşen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar görevinden istifa etti.

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