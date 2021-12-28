Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor 28 Aralık 2021 Salı Saat: 12:50 Diyarbakır'da kızlarına cinsel istismarda bulunan eşi M.K.'den boşanma isteyince şiddete maruz kalan kadın, korkudan 9 aydır evden çıkamıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61caddeb023fb71a6c5a1c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü Bir kripto cinneti daha! Eşini katledip, intihara kalkıştı! İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu İstanbul'daki Osmanlı mezarları yok olmak üzere Müşteri sandılar, hırsız çıktı! O anlar kamerada Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşı gibi sokak kavgası Metrelerce yüksekten aracın üstüne düştü The Batman'den yeni fragman geldi Ünlü anketçiden çarpıcı sözler! Muhalefet bunu yaparsa oyu yüzde 60'ları bulabilir