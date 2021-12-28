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  4. Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor

Kızlarını istismar eden eşi hayatını kabusa çevirdi! 9 aydır gün yüzü görmüyor

Diyarbakır'da kızlarına cinsel istismarda bulunan eşi M.K.'den boşanma isteyince şiddete maruz kalan kadın, korkudan 9 aydır evden çıkamıyor.

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