Anasayfa Video Galeriler Gündem Kızlarının ihbar ettiği kadının evinden çıkanlar şoke etti Kızlarının ihbar ettiği kadının evinden çıkanlar şoke etti 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 13:20 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 13:20 Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651e8df6230ed9024970bf73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu Yine Esenyurt yine olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi Motosiklet hırsızını suçüstü yakalayıp, streç filme sarıp dövdü İstanbul'da dev operasyon: 104 gözaltı var! İstanbul'da otoparkta yangın! Araçlar küle dönüştü Türkiye'nin gururu HÜRJET bir testi daha geçti Şimdi de Metaverse Bahis vurgunu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da korkutan yangın! Gece gündüze döndü