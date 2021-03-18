Anasayfa Video Galeriler Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 00:25 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez” paylaşımında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605273cf3ab1c432054908b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı Öğrenci yurdunda yangın Mide bulandıran canlı yayın kazası! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza