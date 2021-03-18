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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez''

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez” paylaşımında bulundu.

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