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  3. 21 Şubat 2020 10:00

KKTC ilk yerli otomobili ‘Günsel'i tanıttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli otomobili “Günsel”, Girne Elexus Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonla tanıtıldı.

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