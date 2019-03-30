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  3. 30 Mart 2019 22:20

KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

KKTC’de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı. KKTC’de iki gündür etkili olan fırtına ve yağış şiddetini arttırdı. Seyir halindeki bazı araçlar yola taşan sularda sele kapıldı. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde aracın oto yolda seyir halindeyken suyun akışına kapılarak gitmesi görenleri...

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Binlerce insan o bölgeden tahliye edildi
Binlerce insan o bölgeden tahliye edildi
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Video Galeri
Fabrika yangını havadan böyle görüntülendi
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Video Galeri
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Video Galeri
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