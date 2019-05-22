KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar göreve başladı
22 Mayıs 2019 17:05
KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar göreve başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar, Tufan Erhürman’dan görevi devraldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı. UBP Lideri Ersin Tatar yeni hükümetin başbakanı olurken, düzenlenen törenle Tufan Erhürman’dan görevi devraldı. Tatar törenin ardından yaptığı konuşmada...