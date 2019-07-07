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  3. 07 Temmuz 2019 10:20

Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan kümbet evler, mimarisinin yanı sıra doğal serinliği ile de yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Harran, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçede, özellikle...

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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
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Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
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Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi
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Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında
Büyükçekmece sahillerinde ”Cankurtaran Timi” görev başında
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Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
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Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
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