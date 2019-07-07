Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
07 Temmuz 2019 10:20
Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan kümbet evler, mimarisinin yanı sıra doğal serinliği ile de yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Harran, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’ya 45 kilometre uzaklıktaki ilçede, özellikle...