Anasayfa Video Galeriler Gündem Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar! Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar! 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 13:20 İstanbul Tuzla'da annesine ait olan özel bir klinikte, iğne yaptırmak için gelen genç kadının pantolonunu indirdiği sırada uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e216f135c320fc579c86f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan engelli memur atamasında enflasyon hedefini açıkladı Tüm Türkiye ağlıyor! Sıla'ya son veda! Sıla'nın katil zanlısı yakalandı! Yağışlar İstanbul'a yaradı... Barajlardan güzel haber geldi Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti Prof. Dr. Kurugöl'den Omicron uyarısı! Bu yaş grubunda ağır seyrediyor Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu camide 3 vakit namaz kılınıyor Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'in parmağına servet taktı! Dudak uçuklatan rakam İstanbul'da esnafa sopalı, kılıçlı saldırı kamerada