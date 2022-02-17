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  4. Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar!

Klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken şüpheli için flaş karar!

İstanbul Tuzla'da annesine ait olan özel bir klinikte, iğne yaptırmak için gelen genç kadının pantolonunu indirdiği sırada uygunsuz fotoğraflarını çeken şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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