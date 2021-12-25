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  4. Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu

Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu

Güzel şarkıcı Maeta klip çekimi sırasında vücudunun üzerine koyulan yılanlardan biri tarafından çenesinden ısırıldı.

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