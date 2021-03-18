Anasayfa Video Galeriler Gündem Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 12:55 Kobra Murat, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eşi için yazdığı şiiri okurken peruğunu çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605323a50f174f3feb2e37a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devlet Bahçeli: HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı Türkiye'nin ''e-sporcu'' çocuklarının aylık kazançları dudak uçuklattı Prof. Dr. Ertuğrul açıkladı: Çift maske takmak işe yarıyor mu? Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı mı olacak? İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan güldüren İBB TV paylaşımı İstanbul'da feci kaza! İki genç neye uğradığını şaşırdı Artvin’de yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan 18 Mart paylaşımı: Fotoğraflar da konuşur!