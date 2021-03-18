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Kobra Murat canlı yayında peruğunu çıkardı

Kobra Murat, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eşi için yazdığı şiiri okurken peruğunu çıkardı.

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