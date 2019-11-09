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  3. 09 Kasım 2019 18:00

Koç Holding'in 10 Kasım videosu sosyal medyayı salladı

Koç Holding'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı için hazırladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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