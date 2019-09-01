"Koç katımı" geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
01 Eylül 2019 11:10
"Koç katımı" geleneği Tunceli yaylalarında yaşatılıyor
Tunceli’de yaz mevsimini yaylalarda geçiren hayvancılıkla uğraşanları tatlı bir telaş sardı. Yavrulamanın denetim altına alınması için sürüden ayrılan koçlar, tek tek boyanıp boyunlarına elma asılarak sürüye salındı. Çocuklar sürüye katılan koçların boynundaki elmaları almak için yarışırken, kadınlar ise yılın bereketli geçmesi için kömbe yapıp dağıttı. Oldukça eskiye dayanan koç katım...