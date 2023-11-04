Koca bina ''korna'' ile yıkıldı!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin vurduğu 11 ilimizden biri olan Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı sırasında bir bina sadece korna ile yıkılırken diğer bir bina ise tek dokunuşta yerle bir oldu...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654642c0aafa1004eb531563" allowfullscreen></iframe>