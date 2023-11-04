Anasayfa Video Galeriler Gündem Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:10 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 16:10 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin vurduğu 11 ilimizden biri olan Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı sırasında bir bina sadece korna ile yıkılırken diğer bir bina ise tek dokunuşta yerle bir oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654642c0aafa1004eb531563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını İsrail yine hastanenin dibini vurdu! Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı Sahte polisten büyük vurgun Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık'tan ilk fragman geldi Dilan Polat'ın kayınvalidesi gazetecilere isyan etti Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı Binlerce Türk komandosundan çok özel görüntü