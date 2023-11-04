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Koca bina ''korna'' ile yıkıldı!

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin vurduğu 11 ilimizden biri olan Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı sırasında bir bina sadece korna ile yıkılırken diğer bir bina ise tek dokunuşta yerle bir oldu...

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